Пенс запевнив, що Україна залишається серед пріоритетів для США, - Порошенко

Віце-президент США Майкл Пенс запевнив, що Україна залишається для нової адміністрації Білого дому серед пріоритетів. Про це журналістам у Мюнхені заявив Президент України Петр Порошенко за підсумками зустрічі з віце-президентом США, повідомляє УНН.

“Під час зустрічі був отриманий окремий сигнал, що США з Україною, що Україна серед пріоритетів нової адміністрації у Білому домі, зокрема боротьба за Крим”, — зазначив Порошенко.

Глава держави висловив впевненість, що “за спиною України питання вирішуватися не будуть”.