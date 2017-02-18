Під час заходів із вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні обстановка спокійна

Обстановка у центрі столиці, де сьогодні мають відбутися заходи із вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, станом на 9.00 спокійна.

Виходи з метро на станціях Хрещатик та Майдан Незалежності вільні, але у підземних переходах на Майдані Незалежності та Хрещатику чергують групи поліцейських з 2-3 осіб, повідомляє Укрінформ.

На входах в на вулицю Хрещатик з боку Українського дому та ЦУМу встановлено рамки з металошукачами і чергують поліцейські з собаками.

На прилеглих до Хрещатика вулицях чергують автомобілі «Швидкої допомоги» і стоять автобуси з поліцейськими.

На Майдані Незалежності обабіч Хрещатика змонтовано фотовиставку з портретами військових - учасників АТО. Перед Стелою з бетонних блоків викладено Тризуб, на який активісти ставлять свічки, Герб обкладений червоними гвоздиками. На Майдані звучить спокійна інструментальна музика.

Рух Хрещатиком перекрито. Людей у центрі столиці наразі небагато.