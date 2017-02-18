Порошенко і Дуда наголосили на важливості збереження санцій проти Росії

У Мюнхені розпочалися переговори Президента України Петра Порошенка з польським лідером Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Почалися переговори з Президентом Польщі Дудою", - пише він.

Як вказується, Порошенко з Дудою наголосили на важливості збереження санкцій проти РФ до виконання нею Мінська і відновлення територіальної цілісності України.

Також Глави двох держав обговорили питання примирення, засудивши вандалізм в Гуті Пеняцькій та Биківні та залучення України до регіональних ініціатив співпраці між країнами Адріатики, Балтії, Чорного моря.

Як повідомлялось на зустрічі, ближчим часом у Києві відбудеться Консультаційний Комітет Президентів України та Республіки Польща.