РФ має нести відповідальність за дії в Україні, - Пенс

Сполучені Штати Америки продовжать добиватися, щоб Росія несла відповідальність за конфлікт на сході України та дотримувалася Мінських домовленостей.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Укрінформ.

"США продовжать добиватися, щоб Росія несла відповідальність, навіть в той час, коли ми шукаємо новий спільний грунт, який, як ви знаєте, президент Трамп вірить, може бути знайдений", - сказав він.

За його словами, США будуть домагатися, щоб Росія несла відповідальність та дотримувалась Мінських домовленостей починаючи з деескалації насильства на сході України.

"Щодо України, ми маємо домогтися того, щоб Росія несла відповідальність і вимагати, щоб вона дотримувалась Мінських домовленостей починаючи з деескалації насильства на сході України", - заявив він.