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Джеймс Мейс, американський та український історик, політолог, дослідник Голодомору в Україні

Росія тестує адміністрацію Трампа, вбиваючи українців кожен день, - Маккейн

18 лютого, 2017 - 12:28
Фото: geo-politica.info

Ескалація ситуації на Донбасі пояснюється тим, що Росія зараз відчуває адміністрацію президента США Дональда Трампа. Про це заявив американський сенатор Джон Маккейн під час щорічної конференції з питань безпеки, яка проходить у Мюнхені, передає "Радіо Свобода".

"Росіяни вбивають українців кожен день. Вони їх вбивають. Я вважаю, що ситуація погіршується, оскільки це час для тестування адміністрації Трампа", - сказав Маккейн.

16 лютого американський сенатор закликав Трампа надати Україні летальна зброю.

Пізніше в Пентагоні главу МЗС Павла Клімкіна запевнили, що США продовжать надавати допомогу Україні для нарощування її військового потенціалу та рівня внутрішньої безпеки.

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