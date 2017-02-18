Росія тестує адміністрацію Трампа, вбиваючи українців кожен день, - Маккейн

Ескалація ситуації на Донбасі пояснюється тим, що Росія зараз відчуває адміністрацію президента США Дональда Трампа. Про це заявив американський сенатор Джон Маккейн під час щорічної конференції з питань безпеки, яка проходить у Мюнхені, передає "Радіо Свобода".

"Росіяни вбивають українців кожен день. Вони їх вбивають. Я вважаю, що ситуація погіршується, оскільки це час для тестування адміністрації Трампа", - сказав Маккейн.

16 лютого американський сенатор закликав Трампа надати Україні летальна зброю.

Пізніше в Пентагоні главу МЗС Павла Клімкіна запевнили, що США продовжать надавати допомогу Україні для нарощування її військового потенціалу та рівня внутрішньої безпеки.