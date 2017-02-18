СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про замовчування радянською владою Голодомору в Україні

Служба безпеки України опублікувала архівні документи Комітету державної безпеки СРСР про свідоме замовчування радянською владою Голодомору в Україні, повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що матеріали оприлюднені до дня народження дослідника Голодомору Джеймса Мейса, який першим назвав цю трагедію Геноцидом українського народу.

"КДБ уважно стежило за дослідженнями Голодомору закордоном і доповідало компартійним босам. У Галузевому державному архіві Служби безпеки України зберігаються унікальні документи за підписом Голови Комітету Державної Безпеки Української РСР Миколи Голушка – інформування до ЦК Компартії України "Про спроби противника активізувати антирадянську кампанію довкола так званого "штучного голоду" в Україні в 1932-1933 роках" та "Об усилении антисоветской шумихи за рубежом в связи с вопросом о массовом голоде на Украине", - сказано у повідомленні.

"На сторінках цих документів згадується Дж. Мейс і його Комісія, діяльність яких викликала в СРСР передбачувану паніку. Керівник КДБ пише про штучний голод і українську трагедію виключно у лапках. Згадує буржуазні засоби масової інформації та закордонні націоналістичні центри", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що оприлюднені СБУ документи радянських органів держбезпеки розкривають чекістські методи, повністю успадковані спецслужбами сусідньої держави, – організація замовних статей "західних вчених і журналістів", промивання мізків представникам творчої інтелігенції перед поїздками за кордон, залучення заангажованих експертів для придушення "антісовєтской шуміхі"

"Служба безпеки України розсекретила всі знайдені в архіві документи про Голодомор, вони у вільному доступі, з ними працюють історики, письменники, громадяни, які шукають правду про своїх родичів", - наголошується в повідомленні.

Також у відомстві додають, що за даним фактом було порушено і розслідувано кримінальну справу, за матеріалами якого український суд поіменно назвав винуватців Голодомору в Україні – керівників партійних і радянських органів.