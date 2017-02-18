Ще одне село під Ужгородом претендує стати центром об’єднаної територіальної громади

Після певного «затишшя», спричиненого новорічно-різдвяними святами, у приміських селах Ужгородського району знову активізувався процес децентралізації влади.

Наприкінці січня документи на отримання позитивного висновку в Закарпатську ОДА здала перспективна Холмківська ОТГ, яка має намір об’єднати 8 приміських сіл із загальною чисельністю населення у 20 тис. чоловік. Після вивчення документів чиновники Закарпатської ОДА, попри велике очікування громади, відповіли звичною у їхній практиці відмовою. Рішенням ОДА жителі громади дуже розчаровані, адже знаючи про вкрай негативне ставлення керівництва Закарпатської області до процесу децентралізації, готували документи вкрай прискіпливо. Якихось переконливих аргументів проти створення ОТГ голова ОДА не навів, оскільки їх просто немає. За словами сільського голови с. Сторожниця Василя Сіки, це рішення чиновників не зупинить громаду села і вона відстоюватиме свої права на об’єднання усіма доступними методами. Свої рішення, окрім ОДА, жителі села надішлють до Кабінету Міністрів та інші державні інстанції.

Услід за Холмківською ОТГ, після кількамісячної роботи з територіальними громадами, 16 лютого документи для отримання позитивного висновку до Закарпатської ОДА подала ще одна перспективна приміська об’єднана територіальна громада – Баранинська. До її складу мають намір увійти села Баранинці, Барвінок, Довге Поле та Підгорб Баранинської сільської ради, Великі Лази та Циганівці Великолазівської сільської ради, Холмець Холмецької сільської ради та Ярок і Стрипа Яроцької сільської ради.

Сільський голова Баранрнців Юрій Марусяк каже, що жодних об’єктивних причин для відмови не мало б бути, адже у ході підготовки документів дотримувалися усіх процедурних питань, а перед тим, як подати матеріали голові Закарпатської ОДА, їх ретельно перевірили консультанти Асоціації міст України Іван Ревтій та Олег Лукша, директор Закарпатського відділення Центру розвитку місцевого самоврядування Іван Дем’янчук.

Для прийняття рішення по висновку Закарпатська ОДА, згідно законодавства, має 10 робочих днів. Уже на початку березня, відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", можна було б подавати до ЦВК пакет документів про проведення перших виборів до спроможної Баранинської ОТГ. Однак історія децентралізації влади на Закарпатті ще не знає прецеденту, коли б ОДА за першим разом надала позитивний висновок. Найвірогідніше – продовження буде…

Василь Ільницький, Ужгород