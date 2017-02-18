У Франції сталася серія вибухів у сховищі газових балонів.

Як повідомляє газета Parisien, до вибуху на складі була пожежа. Вибухи були чутні в радіусі декількох кілометрів, їх гуркіт досягали міста Авіньон на півдні країни.

Вибухи почалися близько години ночі за місцевим часом і тривали більше двох годин. В результаті аварії ніхто не постраждав. Однак кілька жителів найближчих будинків були евакуйовані.

Пожежники і жандарми організували оточення навколо небезпечної ділянки.