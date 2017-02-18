У Китаї поширюється найбільша за 4 роки епідемія пташиного грипу

Влада Китаю бореться з найнебезпечнішою з 2013 року епідемію пташиного грипу в країні.

Про це повідомляє ВВС.

З початку року щонайменше 87 людей у Китаї вже померли від цієї хвороби. Загалом у КНР зафіксували понад 260 випадків захворювання вірусом H7N9.

За офіційною версією, більшість випадків зараження грипом сталися через контакти із свійською птицею. Найчастіше це відбувається на ринках або фермах. При цьому часто симптоми залишаються непомітними. Люди переживають важку форму хвороби, і часто це призводить до смерті. Наразі влада закриває пташині ринки у південних і центральних регіонах країни та підвищує контроль за транспортуванням птахів.

У 2013 році в Китаї також стався великий спалах пташиного грипу, через який померли десятки людей. Це викликало паніку, люди ходили в масках, масово знищували свійську птицю, багато китайців намагалися не відвідувати громадські місця.