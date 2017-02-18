У Києві вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні

Марш пам'яті Героїв Небесної сотні завершився панахидою та покладанням квітів до Меморіалу пам'яті, встановленому на Інститутській.

Як передає "Інтерфакс-Україна", в заході взяли участь до 500 осіб.

Вони пройшли маршем від Європейської площі через Майдан Незалежності і Алею Небесної сотні. Люди несли квіти, лампадки і фотографії загиблих учасників Революції гідності.

Біля Меморіалу пам'яті загиблих вшанували хвилиною мовчання, а після панахиди поклали квіти.

Правопорядок в центрі Києва в суботу забезпечує велику кількість співробітників поліції і Національної гвардії.

Разом з тим, як повідомляє "Укрінформ", у заході взяли участь близько 300 чоловік. Зокрема, чимало людей у військових одностроях, священики, представники родин Героїв Небесної сотні. Люди тримали в руках квіти, національний прапор України, прапори Самооборони Майдану та майданівських сотень.

Організатори пам'ятної ходи – ГО "Родини Героїв Небесної сотні", Самооборона Майдану, ветерани АТО.

Як відомо, 18 лютого 2014 року в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранень.