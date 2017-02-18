У Львові відбудеться Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака

Відповідне рішення за ініціативи Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної філармонії прийняло Міністерство культури, про що повідомляє на офіційному сайті. «Захід проводиться з метою збереження традицій національної вокально-виконавської школи та її інтеграції у світовий культурний простір, виховання виконавської культури студентів музичних факультетів і відділень навчальних закладів, а також популяризації та впровадження в активну навчально-виконавську практику вокальних творів західноукраїнських композиторів», – йдеться у повідомленні.

Конкурс пам’яті видатного українського оперного співака, соліста Паризької національної опери, волонтера, учасника антитерористичної операції, кавалера ордена «За мужність» І ступеня, який загинув 29 червня 2016 року на Донеччині від кулі снайпера, не доживши кількох місяців до 42-річчя, і похований у Львові, пройде 15 – 20 грудня поточного року на базі Львівської філармонії.

До участі запрошуються студенти навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації (спеціальність – академічний спів) у віці до 22 років включно, а також – студенти навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації (спеціальність – академічний спів) у віці до 29 років включно.

Заявки прийматимуть до 1 грудня лише в електронному вигляді на e-mail: slipak@gmail.com

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.