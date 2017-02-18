У Мюнхені проходить зустріч глав МЗС "нормандського формату"

У Мюнхені почалася зустріч міністрів закордонних справ «нормандського формату».

Вона проходить на полях 53-й Мюнхенській конференції з безпеки.

У переговорах беруть участь керівники зовнішньополітичних відомств чотирьох країн Павло Клімкін, Зігмар Габріель, Жан-Марк Ейро і Сергій Лавров.

Головною темою, як очікується, буде загострення ситуації на Донбасі і реалізація мінських домовленостей.

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін визнав, що не очікує «прориву» від цієї зустрічі. І повідомив, з якими позиціями на неї приїхала українська делегація: зі своїми пропозиціями у сфері безпеки, зокрема, щодо доступу СММ ОБСЄ, з питаннями гуманітарного характеру, а також питаннями щодо «дорожної карти».