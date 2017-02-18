У Полтаві пограбували будиночок святого Миколая

Сьогодні зранку Полтаву сколихнула неприємна новина: минулої ночі зловмисники зухвало пограбували і понівечили будиночок святого Миколая, куди проникли через вікно. З приміщення зникли всі дорогі речі – сувеніри для продажу, кавоварка, електричні пристрої. Злодії навіть цукерками не погребували, а те, що не винесли, порозкидали.

Невелика хатинка поблизу Свято-Успенського кафедрального собору в Полтаві з’явилася ще в листопаді минулого року з ініціативи волонтерського об’єднання «Полтавський батальйон небайдужих». Будиночок слугував «резиденцією» святого Миколая під час різдвяно-новорічних свят. І хоча проект робився для маленьких полтавців, на гостини до святого Миколая завітали тисячі дітлахів та дорослих з усієї України, адже це була справжня казка для всіх. Після закінчення свят будиночок (уже без Миколая) працював за старим розкладом: у ньому всі охочі могли придбати виготовлені волонтерами іграшки, сувеніри, смаколики тощо, а кошти, зібрані протягом лютого-березня, планувалося направити на придбання для дитячої міської лікарні діатермокоагулятора.

Голова організації громадського об’єднання «Команда Небайдужих» Наталія Гранчак зазначила на своїй сторінці у мережі Фейсбук: «– Хто постраждалий? Кого писати? – запитує поліція. Я б написала: святий Миколай, полтавчани, дітки, яким збирали на операційний ніж у хірургічне відділення, ті, хто не отримає найближчим часом допомогу, туристи, гості міста. Це ті, хто постраждав від цього. Не Свято-Успенський кафедральний собор і не волонтери «Полтавського батальйону небайдужих», а багато-багато людей, для кого ми працювали і несли радість та допомогу!». Полтавці, попри шок від учинку «моральних інвалідів», відразу ж відгукнулися, запропонувавши допомогу у відновленні меблів, прибиранні.

Ще не встигли містяни оговтатися від такої звістки, як Полтавський відділ поліції повідомив про розкриття злочину по гарячих слідах. Як зазначили правоохоронці, 18 лютого, близько 2:30, правопорушення вчинив раніше судимий чоловік: «Оперативники Полтавського відділу затримали підозрюваного «гарячим слідом». Ним виявився 32-річний раніше судимий мешканець Полтави. Речові докази поліцейські вилучили. Дещо підозрюваний вже встиг продати. Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням)».

Волонтери подякували полтавській поліції за оперативне виявлення злочинця і сподіваються, що речі, які були вкрадені й уже збуті, віднайдуться, а святитель Миколай заступиться за добрих людей і цього разу. Також вони запропонували громаді підключитися до відновлення будиночка Миколая і його «запасів», зокрема виготовити нові іграшки та сувеніри, спекти смачне печиво чи цукерки і принести їх на реалізацію.

«Будиночок Миколая – це соціальний проект містян для свого міста, в нього вкладена вся наша душа і вся любов до Полтави. Ми відновимо його та продовжимо робити добро заради добра, бо лише добро може перемогти зло і наблизити нас до нового суспільства. Це всього лише справа часу і фінансових можливостей, коли ми це зробимо. Краще було б ці кошти витратити на добрі справи, але слава Богу за все і за те, що всі живі, а ситуацію можна завжди виправити», – зазначила Наталія Гранчак.

Богдан Проскуров, Полтава