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У Сумській області внаслідок пожежі у військовій частині загинуло двоє бійців

18 лютого, 2017 - 19:04

Двоє військовослужбовців загинули, ще одного травмовано внаслідок пожежі в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, пожежа сталася у суботу о 12.44.

На даний час пожежу локалізовано, постраждалого військовослужбовця доставлено у медичний заклад, де йому надано кваліфіковану допомогу.

З метою з’ясування причин та обставин, що призвели до трагедії, на місці події працює комісія від Державної служби з надзвичайних ситуацій та оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.

За даним фактом призначено службове розслідування.

 
    
Джерело: День
          
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