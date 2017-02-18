У Сумській області внаслідок пожежі у військовій частині загинуло двоє бійців

Двоє військовослужбовців загинули, ще одного травмовано внаслідок пожежі в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, пожежа сталася у суботу о 12.44.

На даний час пожежу локалізовано, постраждалого військовослужбовця доставлено у медичний заклад, де йому надано кваліфіковану допомогу.

З метою з’ясування причин та обставин, що призвели до трагедії, на місці події працює комісія від Державної служби з надзвичайних ситуацій та оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України.

За даним фактом призначено службове розслідування.