У зоні АТО загинув український волонтер

У зоні АТО в п'ятницю від осколкового поранення загинув український волонтер.

"17 лютого близько 16.30 неподалік населеного пункту Кримське від осколкового поранення загинув український волонтер – представник одного з вітчизняних благодійних фондів", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Імені волонтера, як і інших подробиць, штаб не наводить, зазначаючи лише, що "бійці знали його як справжнього патріота, відданого ідеї незалежності України".

Прес-центр штабу АТО також повідомляє, що 3 автомобіля представників волонтерських організацій зазнали пошкоджень внаслідок артилерійського удару по населеному пункту Трудівське, що на Маріупольському напрямку.

Обстріл відбувся 17 лютого близько 22.00. За попередніми даними штабу, противник застосовував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібру 122 міліметри.

"Артилерійський обстріл населеного пункту вівся з двох напрямків. Внаслідок обстрілу знищено один автомобіль та пошкоджено 7 одиниць автомобільної техніки. Також пошкоджень зазнали 3 автомобіля представників волонтерських організацій. Втрат серед військовослужбовців та цивільних немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.