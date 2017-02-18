Україна і Молдова спільно контролюватимуть кордон з Придністров'ям

Досягнуті домовленості про спільний контроль на пунктах пропуску на молдавсько-українському кордоні мають життєво важливе значення для Республіки Молдова.

Таку думку висловив колишній віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Еуджен Карпов, коментуючи підсумки візиту до Києва прем'єр-міністра Павла Філіпа, повідомляє Укрінформ.

«Питання про спільний контроль на пунктах пропуску молдавсько-українського кордону давно обговорювалося в Кишиневі, проте сьогодні це питання набуває конкретних контурів. Для нашої країни це має життєво важливе значення, особливо, коли ми говоримо про запровадження спільних пунктів контролю в Кучургані (центральна, Придністровська ділянка молдавсько-українського кордону – ред.)», - зазначив Карпов.

Він зазначив також, що, поряд з підписанням Меморандуму про продовження співробітництва в сфері спільного контролю на кордоні, досягнуті в Києві домовленості мають важливе значення для зміцнення регіональної безпеки.