Українець Яровий виборов третє "золото" на чемпіонаті світу у Німеччині

Сьогодні, 18 лютого, у переддень до завершення чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону у німецькому місті Фінстерау збірна команда України продовжує утримувати беззаперечне лідерство, повідомляє прес-служба НКСІУ.

У цей день в біатлоні та спринті наші паралімпійці вибороли 4 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі.

Справжніми тріумфаторами серед чоловіків в категорії сидячи сьогодні стали миколаєвець Максим Яровий та Тарас Радь, які вибороли перше та друге місце відповідно.

У жінок в категорії стоячи сьогодні знову весь подіум був українським — Людмила Ляшенко здобула золоту нагороду, Олександра Кононова — срібну медаль, а Ірині Буй дісталась бронзова нагорода.

У чоловіків в цій же категорії срібну нагороду виборов Ігор Рептюх.

У жінок з порушеннями зору яскраву перемогу здобула Оксана Шишкова (гайд — Віталій Казаков), а третє місце виборола Ольга Прилуцька (гайд — Володимир Іванов).

У чоловіків в цій же категорії найкращим став Анатолій Ковалевський з гайдом Олександром Мукшиним.

Сьогодні в українських паралімпійців 41 висока нагорода, серед яких 16 золотих, 14 срібних та 11 бронзових медалей. Національна паралімпійська збірна команда Німеччини з 13 медалями посідає друге місце, команди Канади та США з абсолютно однаковою кількістю нагород (3 золоті, 1 срібна та 1 бронзова) розділяють третю сходинку неофіційного командного заліку за кількістю золотих нагород.