Український фільм про життя дітей на Донбасі отримав гран-прі Берлінського кінофестивалю

Український фільм "Школа №3" про події на Донбасі, де головні герої – 13 підлітків розповідають про своє сприйняття війни і життя, отримав гран-прі в номінації Повний метр секції "Generation 14+" на 67-му міжнародному кінофестивалі в Берліні - Берлінале.

Про це повідомляється на офіційній сторінці фільму у Facebook.

Режисерами стрічки стали Ліза Сміт, Георг Жено і драматург Наталія Ворожбит.

Фільм розповідає історію дітей, які навчаються у школі містечка Миколаївка на Донеччині. Влітку 2014 року це місто постраждало від потужних військових дій під час боїв за визволення Слов'янська. Снаряди потрапили в будівлю школи. Це історія дорослішання 13 підлітків, які пережили війну. Фільм побудований на відкритих монологах в паралелі з реальним життям.

Герої фільму приїхали на Берлінале. Актор Олександр Фоменко опублікував відеозапис з моменту виходу команди "Школа №3" в зал. Глядачі тепло прийняли юних акторів.