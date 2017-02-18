В ОБСЄ зафіксували збільшення кількості обстрілів на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"Якщо порівнювати з попереднім звітнім періодом, у Донецькій області - близько 600 вибухів проти 80. Більшість зафіксованих вибухів сталися в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата- Донецький аеропорт", - зазначили в ОБСЄ.

У Луганській області спостерігачі також констатували збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню: зафіксовано 16 вибухів проти 14.

Також спостерігачі місії продовжили моніторинг процесу розведення сил і засобів та намагатися отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах н. п. Станиця Луганська, Золоте та Петрівське.

"Доступ СММ на цих ділянках залишався обмеженим, однак спостерігачі змогли здійснити моніторинг у деяких частинах цих ділянок", - йдеться у звіті. У СММ ОБСЄ відзначили спокійну ситуацію на ділянці розведення сил та засобів в районі н.п. Золоте.

"СММ зафіксувала наявність мін уздовж узбіччя дороги поряд із Донецькою фільтрувальною станцією. Крім 3 раніше зафіксованих мін, лише одну з яких було позначено, спостерігачі вперше побачили протипіхотну міну спрямованої дії (за їхніми оцінками, це була МОН-100), яка лежала поряд із фільтрувальною станцією, через дорогу", - зазначено у звіті місії.