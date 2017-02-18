В Ужгороді героям вручили "Дебальцівські хрести"

У другу річницю виходу із дебальцівського оточення, в обласному центрі Закарпаття нагородили народними відзнаками учасників тих подій.

Урочистості зібрали військових, родини, волонтерів та багато містян, які прийшли підтримати героїв. Захід організований командуванням 15 ОГПБ, волонтерами та небайдужими став справжнім виром емоцій. Після трагічних подій зібратись бодай частково бойовим складом, хлопцям вдається дуже рідко. Велика частина з них повернулася до мирного життя і цивільних професій. Уже на підході до будівлі ПАДІЮНу, містянам було важко стримати сльози, хлопці щиро раділи кожному зі службових товаришів, а їх міцні обійми зворушували.

Бійці 128 бригади для закарпатців стали уособленням героїзму, історії про їх бойові подвиги вже перетворили на легенди, про них розповідають дітям, пишуть ЗМІ. Однак державних нагород більшість з хлопців досі не отримали.

Важко стримати сльози було й волонтерам, адже для бійців вони стали другою родиною, і так само важко пережили той страшний період, тривожний відгомін якого залишатиметься ще довго у серцях. Молитвою пом’янули і тих, хто віддав життя за Україну.

Всього народну нагороду отримали близько 80 військових, які до останнього захищали Дебальцівський плацдарм. Окрім хрестів також вручили і церковні відзнаки – близько 30 медалей «За жертовність і любов до України», відзнак Української православної церкви Київського патріархату.

Також потішили військових волонтери Руху підтримки закарпатських військових, вони подарували патріотам символічні набори, до складу яких увійшов усім відомий «Ведмеджем» і неймовірно популярні «Сльози сепаратиста».

Вікторія Жуйко, Ужгород