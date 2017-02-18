Вчені дали назву новій планеті Сонячної системи

Нова мала планета Сонячної системи одержала назву Бернардбоуен. Це ім’я вибрав Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень, передає УНН із посиланням на EurekAlert.

Бернардбоуен розташований в поясі астероїдів між Юпітером і Марсом.

Право назвати планету отримав переможець конкурсу, проведеного Міжнародним астрономічних союзом. Конкурсанти пропонували назви для нових малих планет.

Окрім того, імена отримали і інші 16 малих планет. Одну з них назвали Кагура — на честь синтоїстського танцю, друга отримала ім’я Махдія — на честь регіону Марокко.

Варто відзначити, що мала планета — категорія небесних тіл, які, як і планети, обертаються навколо Сонця, але відрізняються від них невеликими розмірами. До 2006 року так називали астероїди, проте після уточнення терміну “планета” до малих планет зарахували такі об’єкти, як Плутон, Еріда і Церера.