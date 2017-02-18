Вінничани вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні у Вінниці громадські активісти, волонтери, учасники Революції Гідності та АТО поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та бійцям, полеглим на Сході країни. А надвечір – провели мітинг-реквієм, під час якого поіменно згадали всіх Героїв Небесної Сотні, запустивши у темне небо білі повітряні кульки.

«Події 18–20 лютого призвели до втрат українців, яких по праву називають Героями Небесної Сотні, – каже учасник Революції Гідності Микола Кондратюк. – Ті криваві дні стали початком новітньої історії Україні і боротьби за неї. Загинуло більше ста майданівців. Троє з них – Валерій Брезденюк, Максим Шимко, Леонід Полянський – вінничани. Сьогодні ми згадаємо про кожного вбитого на Майдані. І у спільній молитві проситимемо Бога упокоєння їхніх дух і миру для України».

Запаливши свічки, вінничани вшанували пам’ять загиблих майданівців. Військовий капелан отець Віктор провів молебень за українськими патріотами, які віддали своє життя за незалежність України. Потім, згадуючи поіменно загиблих Героїв Небесної Сотні, вінничани один за одним відпустили в небо білі повітряні кульки, як символи душ українських патріотів.

«Наша країна звикла до смертей, йде війна на Сході. І прощання з українськими героями, як би страшно це не звучало, стає звичним явищем. І виникає принципове питання до влади. Чому ніхто не покараний за ті події, які відбувалися на Майдані три роки і які стали, по суті, початком нинішньої війни? Чому нинішня влада затягує цей процес? Це дає всі підставити стверджувати, що нині в Україні відбуваються такі самі ж події, як і три роки тому, – переконує сотник Вінницької Сотні Артем Михайлов. – Сьогодні ми зібралися вшанувати пам’ять наших побратимів і водночас нагадати владі, що її обрав народ. І ми можемо знову зібратися, щоб прогнати брехливих можновладців, як свого часу програли Януковича».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора