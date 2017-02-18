За добу бойовики 73 рази обстріляли позиції сил АТО, поранені 4 військових, - штаб

За добу бойовики 73 рази обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку – зі 120-міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали позиції ЗСУ в районі Авдіївки. Також з мінометів та гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку Другу, Опитне, Верхньоторецьке, Кам’янку, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вогонь вів снайпер. Крім того бойовики обстрілювали населений пункт Авдіївка. Двох мирних мешканців поранено.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії обстріляли Павлопіль. З мінометів різних калібрів – Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброїбойовики обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вогонь вів снайпер. Крім того терористи обстріляли населений пункт Трудівське зі 122-міліметрової артилерії.