Адвокат Трампа закликає закрити "сфабриковану справу" про втручання РФ у вибори в США

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа закликав міністерство юстиції США призупинити розслідування спецпрокурора про втручання росіян до виборів у США. Про це повідомляє DW.

"Юрист Джон Дауд назвав цю справу "сфабрикованою" за допомогою "нечистих" доказів", - йдеться у повідомленні.

Водночас юрист висловив сподівання, що звільнення екс-заступника директора ФБР Ендрю Маккейба, якого вважають потенційним ключовим свідком у цій справі, допоможе припинити розслідування.

Критики наголошують, що ці кроки можуть бути "небезпечним" планом задля дискредитації Федерального бюро розслідувань та спецпрокурора Робера Мюллера аж до його звільнення. Дауд також заявив, що до начебто фабрикуванні справи причетний екс-директор ФБР Джеймс Комі. Трамп у свою чергу у Twitter назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".

Нагадаємо, Маккейба звільнили 17 березня за півтори доби до його офіційного виходу на пенсію, мотивувавши це рекомендацією дисциплінарних служб ФБР. Маккейб втратив посаду перед публікацією інспекційного звіту, що, як очікується, містить дані про те, що він начебто допускав витоки інформації пресі та не був налаштований на співпрацю з наглядовим відомством під час розслідування справи з електронним листуванням Гілларі Клінтон.

Трамп неодноразово заявляв про корупцію та обман на вищих щаблях в ФБР. Він також закидав Маккейбові та Комі захист Клінтон від кримінального переслідування.