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Атака російських хакерів на урядову мережу Німеччини завершилася невдачею, - ЗМІ

18 березня, 2018 - 09:18
Фото Reuters

Кібератака на урядову мережу ФРН, ймовірно, завершилася невдачею: хакерам не вдалося отримати доступ до захищеної урядової мережі. Про це повідомляє Bild am Sonntag, передає DW.

За словами джерел зі спецслужб, хакери змогли проникнути до серверів німецького МЗС через мережеву інфраструктуру курсів підвищення кваліфікації для німецьких дипломатів і встановити на комп'ютерах шкідливі програми.

Але їм не вдалося отримати доступ до мережі за межами цього з'єднання. Зокрема, у хакерів не було доступу до документів МЗС і прав адміністратора.

Нагадаємо, російські хакери атакували мережу уряду Німеччини. Сліди проникнення в мережу були виявлені в грудні 2017 року. Існує підозра, що хакерська атака тривала рік.

Джерело: Deutsche-Welle

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