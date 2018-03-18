Балістичні ракети КНДР здатні досягти території Європи, - розвідка ФРН

Балістичні ракети Північної Кореї можуть досягти території Німеччини та інших країн Європи. Пхеньян також може оснащувати свої МБР ядерними боєголовками.

Про це заявив віце-президент Федеральної служби розвідки (BND) Оле Діль на закритій зустрічі з депутатами Бундестагу, повідомляє ЄП з посиланням на Bild.

За інформацією видання, Діль заявив, що можна з упевненістю сказати, що Північна Корея може тепер "досягти Європи і Німеччини своїми ракетами".

Однак він також зазначив, що переговори між Південною та Північною Кореєю є ознакою розрядки напруженості.

Нагадаємо, що дипломати США та Північної Кореї проведуть зустріч у Гельсінки.