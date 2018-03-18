Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ під Авдіївкою

18 березня, 2018 - 18:58
Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир’я в районі АТО.
Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів, передає прес-служба АТО.
“На Донецькому напрямку на світанку противник з гранатометів вів вогонь по захисниках Авдіївки. Унаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав”, - йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався.
Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України.
Джерело: День