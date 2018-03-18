Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ під Авдіївкою

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир’я в районі АТО.

Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів, передає прес-служба АТО.

“На Донецькому напрямку на світанку противник з гранатометів вів вогонь по захисниках Авдіївки. Унаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав”, - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України.