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Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ під Авдіївкою

18 березня, 2018 - 18:58
Фото Reuters

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир’я в районі АТО.

Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів, передає прес-служба АТО.

“На Донецькому напрямку на світанку противник з гранатометів вів вогонь по захисниках Авдіївки. Унаслідок обстрілу жоден український воїн не постраждав”, - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України.

Джерело: День

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