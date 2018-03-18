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Дипломати США та Північної Кореї проведуть зустріч у Гельсінки

18 березня, 2018 - 17:16
Фото Reuters

У Гельсінкі відбудеться зустріч між дипломатами та експертами США та Північної Кореї.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Yle.

Заступник глави МЗС Північної Кореї Чо Канг Іль, який відповідає за зв'язки між Пхеньяном і Вашингтоном, в Гельсінкі повинен зустрітися з американськими дипломатами та експертами з безпеки.

Чо Канг Іль не став коментувати деталі візиту, перебуваючи в міжнародному аеропорту Пекіна.

Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що зустріч у Гельсінки є звичайними дипломаточними консультаціями. Точне місце і тривалість переговорів не називаються.

Джерело: Європейська правда

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