Дипломати США та Північної Кореї проведуть зустріч у Гельсінки

18 березня, 2018 - 17:16
У Гельсінкі відбудеться зустріч між дипломатами та експертами США та Північної Кореї.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Yle.
Заступник глави МЗС Північної Кореї Чо Канг Іль, який відповідає за зв'язки між Пхеньяном і Вашингтоном, в Гельсінкі повинен зустрітися з американськими дипломатами та експертами з безпеки.
Чо Канг Іль не став коментувати деталі візиту, перебуваючи в міжнародному аеропорту Пекіна.
Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що зустріч у Гельсінки є звичайними дипломаточними консультаціями. Точне місце і тривалість переговорів не називаються.
Джерело: Європейська правда