Дипломати США та Північної Кореї проведуть зустріч у Гельсінки

У Гельсінкі відбудеться зустріч між дипломатами та експертами США та Північної Кореї.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Yle.

Заступник глави МЗС Північної Кореї Чо Канг Іль, який відповідає за зв'язки між Пхеньяном і Вашингтоном, в Гельсінкі повинен зустрітися з американськими дипломатами та експертами з безпеки.

Чо Канг Іль не став коментувати деталі візиту, перебуваючи в міжнародному аеропорту Пекіна.

Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що зустріч у Гельсінки є звичайними дипломаточними консультаціями. Точне місце і тривалість переговорів не називаються.