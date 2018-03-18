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Джима потрапила до топ-5 гонки переслідування Кубку світу

18 березня, 2018 - 20:21
Фото: zik.ua

Гонкою переслідування серед жінок продовжився восьмий етап Кубка світу в Голменколлені (Норвегія).

Про це повідомляє UA:Біатлон.

Білоруська біатлоністка Дар’я Домрачева стала переможницею. У неї дві не закриті мішені та 30:37,4 хв. Друге місце посіла Анастасія Кузьміна зі Словаччини, хоч і мала на вогневих рубежах аж 4 промахи. Третьою фінішувала Сюзан Данклі зі Сполучених штатів Америки (2).

Українка Юлія Джима у цій гонці потрапила до квіткової церемонії і посіла п’яте місце. На рубежах мала два промахи, відставання від Домрачевої на фініші становило 47 секунд. Анастасія Меркушина, яка стартувала під 59-м номером (фактично – 57-ю, бо на старт не вийшли дві спортсменки) змогла покращити свій результат на понад 20 позицій – вона фінішувала на 36 місці.

Джерело: День

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