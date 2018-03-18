Флот США взяв на озброєння новий атомний підводний човен USS Colorado

Військово-морські сили США в суботу, 17 березня, прийняли на озброєння новий атомний підводний човен USS Colorado класу Virginia. Про це повідомляє "Новое время".

"Підводний човен Colorado пройде тисячі кілометрів, щоб захистити нашу націю і наші інтереси по всьому світу. Ми не можемо представити усі місії, які вона вчинить, і усі місця, які вона відвідає, але ми знаємо, що її непомітність, міцність, бойова потужність і швидкість забезпечать контроль під водою нашому флоту", - заявив на презентації адмірал Дж. Франклін Колдуелл-молодший.

Зазначається, що водотоннажність USS Colorado складає 7,8 тис. тонн, довжина - близько 115 м, ширина - понад 10 м. Під водою човен здатний розвивати швидкість до 46 км/год. Субмарина може виконувати завдання як в прибережному, так і в глибоководному океанському середовищі.

USS Colorado може виконувати декілька місій: протичовнової оборони, протикорабельної оборони, доставки сил спеціальних операцій, ударних бойових дій, нерегулярних бойових дій, розвідки, спостереження і зондування мінної війни.