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Грицак прийшов на Майдан спостерігати, як мітингарі розбирають конструкції

18 березня, 2018 - 15:22
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

У Києві учасники акції протесту, організованої політичною партією "Рух нових сил", розбирають металеві конструкції на майдані Незалежності. Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час акції протестувальникам роздавали молотки, за допомогою яких вони зараз демонтують металеві конструкції заввишки кілька метрів.

Демонтовані частини мітингувальники складають неподалік стели Незалежності.

Жодної протидії їм не чиниться.

Голова Служби безпеки Василь Грицак, який перебуває на Майдані Незалежності, спостерігав за діями РНС, передає Громадське.

"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що належить комунальній власності, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", — сказав Грицак.

Раніше організатори акції протесту РНС заявляли, що зведення цих конструкцій на майдані Незалежності має на меті завадити проведенню протестної акції.

Нагадаємо, прибічники партії "Рух нових сил" проводять у неділю акцію протесту з вимогою відставки Петра Порошенка та проти незаконної анексії Криму. Цього разу організатори відмовилися від традиційного маршу від парку Тараса Шевченка до майдану Незалежності і, за їхніми словами, подавали заявку на проведення "віча" у неділю без ходи.

Джерело: День

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