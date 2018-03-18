Клімкін у Брюсселі зустрінеться зі Столтенбергом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 18-19 березня здійснить візит до інституцій ЄС та НАТО в Брюсселі.

Про це йдеться повідомленні на сайті МЗС України.

У рамках візиту запланована участь Міністра у зустрічі в форматі “Група друзів України в ЄС+Україна” на рівні глав зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС за участі Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні.

Програмою передбачені зустрічі Міністра з Першим віце-президентом Європейської комісії з питань кращого управління, міжінституційних відносин та верховенства права Франсом Тіммермансом, Комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнесом Ханом, окремими міністрами закордонних справ ЄС.

Павло Клімкін візьме участь у публічному заході Центру Європейської політики (EPC) “Будуючи безпечну та міцну Україну: прогрес та виклики”.

Під час візиту до Брюсселя міністр також проведе зустріч з Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.