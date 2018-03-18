Львів’яни вийшли на віче із закликом не визнавати вибори президента Росії в Криму: ФОТО

Сьогодні, 18 березня, кілька сотень львів’ян зібралися на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку на віче «Ні «виборам» в Криму!». Вони закликали світову спільноту не визнавати вибори президента Росії на анексованому в 2014 році півострові.

«Сьогодні в Криму чиниться черговий злочин Кремля. І ми всі є його свідками. Злочин, наслідком якого стане міжнародний суд та міжнародний трибунал. Те, що ми сьогодні зібрались тут, на ще один крок наближає нас до перемоги». – заявив під час виступу морський офіцер, капітан ІІ рангу запасу військово-морських сил Збройних Сил України, заступник голови Спілки офіцерів України в Севастополі, громадський діяч та актор Тимур Баротов.

Багато людей у руках тримали плакати із написами: «Україна – неподільна!», «Ні виборам в Криму!», «Крим хоче додому», «Путін – геть!», «Ні! анексії» тощо. Серед присутніх було багато студентів та кримських татар, які після анексії змушені були покинути Крим.

Люди закликали світову спільноту не визнавати вибори президента РФ в окупованому Криму. Адже там вибори проходять під тиском. Зокрема бюджетникам погрожували звільненням, якщо ті не підуть голосувати. Крім того на віче прозвучало прохання, щоб світ визнав нелегітимним новообраного президента Російської Федерації.

«Події у Криму пов’язані з моєю особистою історією. Коли Росія окупувала Крим, прямо із номеру готелю мене забрали спецслужби окупанта лише за те, що я був активістом Майдану. Я був першим українським політв’язнем. Рік катувань, карцерів, камери-одиночки, камери із психічнохворими людьми… Але сьогодні я з вами. Чим швидше ми зрозуміємо, що потрібно діяти раціонально, тим швидше ми врятуємо себе. Ми мусимо розуміти, що гібридна війна - це не лише військові дії, це інформаційна війна. Наше з вами завдання донести до міжнародної спільноти правду. Україна про Крим не забула. Це наша невід’ємна частина», - сказав колишній політв’язень, а тепер радник Міністра закордонних справ України Юрій Яценко.

Павло Паламарчук, «День», Львів.

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