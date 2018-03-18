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На Донеччині від вибуху гранати на КПВВ "Майорське" загинув прикордонник

18 березня, 2018 - 10:06
Фото centernews.com.ua

У Донецькій області внаслідок розриву гранати на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" загинув один прикордонник та ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Трагічний випадок стався з військовослужбовцями Краматорського прикордонного загону.

"Увечері в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ "Майорське", поки що з невідомих причин, здетонувала ручна осколкова граната. В результаті два військовослужбовці отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні.

"На жаль, один із прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер у лікарні, стан іншого - середньої тяжкості. Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку", - доповіли в ДПСУ.

Джерело: День

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