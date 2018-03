NASA оприлюднило світлину бурі на Юпітері

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA опублікувало фотографію бурі на Юпітері.

Про це йдеться у Twitter NASA.

Зазначається, що знімок зробила автоматична міжпланетна станція Juno («Юнона»), що працює на орбіті Юпітера. На знімку зображений шторм, що вирує на північній півкулі планети.

Зображення було зроблено в лютому під час одинадцятого зближення Juno з планетою. Апарат перебував приблизно у 12 тисячах кілометрів від хмарного шару газового гіганта.

Everything's coming up roses. See a close-up view of a storm with bright cloud tops in this rose-colored view of #Jupiter. https://t.co/gRC8diDxTr pic.twitter.com/JjODp2o3ek

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 15 березня 2018 р.