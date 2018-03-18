Пхьончхан передав паралімпійську естафету Пекіну

У Пхьончхані (Республіка Корея) завершилася урочиста церемонія закриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор. Під час "Параду націй" на 35-тисячному стадіоні столиці Паралімпіади-2018 прапороносцем збірної України був володар "золота" Пхьончхана у биатлонній гонці на дистанції 12,5 км серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату 18-річний Тарас Радь з Тернополя, повідомляє "Укрінформ".

Під час церемонії мер Пхьончхана Лі Сок Ре передав Паралімпійський прапор перезиденту Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу, який вручив полотнище меру Пекіна Чень Цзиніну. Саме у столиці Китаю за чотири роки відбудеться наступна зимова Паралімпіада.

У Пхьончхані з 9 по 18 березня виступили близько 670 спортсменів з 49-ти держав. Було розіграно 80 комплектів медалей у шести видах спорту - лижних гонках, біатлоні, гірськолижному спорті, следж-хокеї, сноубоді та керлінгу.

Україна на "білій" Паралімпіаді-2018 була представлена 30-ма спортсменами у трьох видах - лижних гонках, біатлоні та сноуборді. Наша команда здобула 22 медалі (7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових) і посіла шосте місце у загальнокомандному заліку (за загальною кількістю нагород - четверте).

Тріумфували на "білій" Паралімпіаді американці - 13 золотих, 15 срібних, 8 бронзових нагород. Другою була команда незалежних паралімпійських атлетів (NPA) - 8, 10, 6, третіми - канадцы (8, 4, 16). Випередили нас також збірні Франції (7, 8, 5) та Німеччини (7, 8, 4). Загалом у Пхьончхані медалі завоювали представники 26-ти країн.

XІІІ зимова Паралімпіада пройде у Пекіні з 4 по 13 березня 2022 року.