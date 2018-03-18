Після атаки у Солсбері енергокомпаніям Британії радять захиститись від хакерів РФ

Керівники британських спецслужб попередили ключові енергетичні компанії про необхідність посилити заходи безпеки через можливі кібератаки з боку Росії.

Про це повідомляє "Громадське ТБ".

"Представники Національного центру кібербезпеки (NCSC) надали поради компанії The National Grid, яка здійснює поставки електрики і газу в Англії та Вельсі, як покращити свій захист, щоб запобігти відключенню енергії. Про ймовірну підготовку підтримуваної Кремлем хакерської атаки після отруєння у Солсбері також попередили компанії із постачання електроенергетики, газу та води, атомна електростанції Селлафілд, департаменти Вайтхолла та лікарні попереджені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чиновники Національного центру кібербезпеки повідомили ключовим організаціям, що вони можуть стикнутися зі спробами викрадення даних платників податків та пацієнтів або атаками, що можуть зупинити роботу їхніх сайтів.