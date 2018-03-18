Порошенко обговорив із еміром Кувейту питання миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко перебуває з державним візитом у Кувейті, де провів переговори з еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Про це 18 березня повідомляє прес-служба глави держави.

"Обговорено можливості більш тісної співпраці двох країн в рамках міжнародних організацій та підтримки Кувейтом зовнішньополітичних ініціатив України. Йшлося також про перспективи взаємодії в рамках непостійного членства Кувейту в Раді безпеки ООН у 2018-2019 роках, зокрема щодо питання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу, та членства України в Раді з прав людини ООН у 2018-2020 роках", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, президент подякував кувейтському керівництву за послідовну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Він висловив занепокоєння щодо систематичного порушення прав кримських татар в окупованому Росією Криму.

У свою чергу емір Держави Кувейт підкреслив, що його країна послідовно виступає проти будь-якої агресії щодо держав.

Під час зустрічі глави держав розглянули актуальні питання розвитку двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, військово-технічній та інших сферах взаємної зацікавленості. Сторони погодилися з необхідністю вживати подальших скоординованих заходів з метою нарощування обсягів двостороннього товарообігу.

"Було досягнуто домовленість щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді. Такий крок має сприяти активізації контактів ділових кіл та відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей", - наголосили у президентській прес-службі.

Порошенко також підтвердив зацікавленість української сторони в активізації гуманітарних зв'язків з Кувейтом, зокрема обмінів у сферах культури, освіти, науки та медицини.

За підсумками переговорів підписано низку українсько-кувейтських документів щодо співробітництва у військовій сфері, галузі фізичної культури і спорту, молодіжній сфері, а також щодо наукового співробітництва.

Президент України запросив еміра Держави Кувейт відвідати Україну з візитом.