Порошенко прокоментував вибори в окупованому Криму

Вибори президента, які РФ проводить на території окупованого Криму, є незаконними; єдиний глава держави, якого обиратиме Крим, - це Президент України.

Про це глава держави заявив під час візиту до Кувейту, коментуючи незаконні російські вибори на окупованому півострові.

"Про незаконні вибори президента РФ на території окупованого Криму. Ви знаєте, що останні декілька днів у мене були інтенсивні міжнародні контакти, де ми отримали запевнення про невизнання виборів президента Росії в Криму. І єдиний Президент, якого обиратиме Крим, це Президент України. Не маю жодного сумніву в цьому", - сказав Порошенко.