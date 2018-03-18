Порошенко: Україна долучиться до ЄС за кілька років, а до НАТО – ще раніше

Президент Петро Порошенко у розмові з німецькими ЗМІ заявив, що Україна вже ближчим часом вступить до НАТО та Євросоюзу. Про це йдеться в інтерв’ю Порошенка виданням медіагрупи Funke, яке опубліковане, зокрема, у Westdeutsche Allgemeine Zeitung, передає "ЄП".

Порошенко запевнив журналістів, що вступ України до ЄС – це "питання років, а не десятиліть".

"В Німеччині це (твердження) може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна увійде до складу Європейського союзу. І це буде питанням років, а не десятиліть. Навряд чи є якась інша країна, яка має більше ентузіазму щодо Європи, аніж ми, Україна", - заявив президент, не уточнивши, через скільки років він розраховує на таке рішення.

Окрім того, він заявив, що планує досягти членства в НАТО ще раніше, аніж членства в ЄС.

"Я встановлюю курс передусім на приєднання до НАТО, а вже потім – до ЄС", - наголосив президент.

Порошенко також запевнив, що "рішуче продовжить курс на реформи".

Коментуючи запитання про претензії західних партнерів у сфері протидії корупції, Порошенко пообіцяв, що Україна "виконає критерії вступу до ЄС, в тому числі у питанні протидії корупції".

Також Порошенко розповів про створення Антикорупційного суду.

"Саме я започаткував створення Антикорупційного суду, якого немає у більшості країн Європи. Судді повністю політично незалежні, і вони отримують зарплатню втричі вищу за ту, яку має президент", - заявив він.

Як повідомлялося, 16 березня президент Петро Порошенко видав розпорядження підготувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення до вступу до НАТО та ЄС.