Порошенко відвідає Кувейт та зустрінеться із керівництвом провідних інвестфондів

Президент України Петро Порошенко 18-19 березня здійснить державний візит до Кувейту. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Програмою перебування передбачені переговори Президента України з найвищим політичним керівництвом країни – Еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, Прем’єр-міністром Кувейту Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, Головою Національної Асамблеї Кувейту Марзуком Алі Мухаммадом Аль-Ганімом, віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Кувейту шейхом Сабахом Халідом Аль-Хамадом Ас-Сабахом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент України зустрінеться із керівництвом провідних інвестиційних фондів Кувейту.

У рамках візиту планується обговорення широкого спектру питань українсько-кувейтського співробітництва у торговельно-економічній, військово-технічній, інвестиційній та гуманітарній сферах.

Планується підписання низки двосторонніх документів.