РФ 10 років таємно розробляла і зберігала "Новичок", - Джонсон

Британія має докази того, що протягом останнього десятиліття Росія таємно розробляла і зберігала нервово-паралітичну речовину "Новачок". Про це він заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю BBC, повідомляє телеканал "112 Україна".

"У нас є докази того, що Росія протягом останніх 10 років не тільки вела розробки речовини нервово-паралітичної дії з метою вчинення вбивств, але також створювала і накопичувала "Новачок", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що 19 березня до Великої Британії приїдуть експерти з Організації із заборони хімічної зброї, які заберуть для аналізу проби речовини, за допомогою якої отруїли колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, лідери Великої Британії, США, Німеччини і Франції опублікували спільну заяву, в якій рішуче засудили "напад на суверенітет Великої Британії" - ситуацію з отруєнням колишнього співробітника спецслужб Російської Федерації Сергія Скрипаля в британському Солсбері, та відзначили, що швидше за все за цим стоїть Росія.