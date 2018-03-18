Скрипаля могли отруїти через вентиляцію авто, - ЗМІ

Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля могли отруїти через вентиляційну систему його машини.

Про це повідомляє американський телеканал АВС News з посиланням на джерела серед розвідників, передає УНН.

“Британія тепер має більш чітке уявлення про те, як здійснили напад. Вважається, що токсин використали у порошкоподібній формі, і що його розпилили через вентиляцію BMW Скрипаля”, —передає телеканал слова співрозмовників.

Троє чиновників розвідки також розповіли АВС, що у Солсбері, де отруїли Скрипаля, постраждали ще 38 людей. Більшість з отруєних зазнали мінімальних симптомів на відміну від Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, які перебувають у критичному стані в госпіталі Британії.

Нагадаємо, що після атаки у Солсбері енергокомпаніям Британії радять захиститись від хакерів РФ.