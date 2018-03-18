Спостерігачі ОБСЄ не здійснюють моніторинг "виборів" в окупованому Криму

Спостерігачі Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не присутні на виборчих дільницях в окупованому РФ українському Криму. Про це повідомив голова місії Ян Петерсен, передає Радіо "Свобода".

"Ні, ми не ведемо спостереження в Криму, оскільки, як ви знаєте, в ОБСЄ немає консенсусу з питання Криму. Тому вести спостереження там не можна", – сказав Петерсен.

У січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан усіх національностей бойкотувати вибори президента Росії.

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов погрожував звільненням чиновникам, які закликають підлеглих не йти на вибори президента Росії.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту не визнавати результати виборів президента Росії в окупованому Криму.

Про невизнання "виборів" президента Росії в Криму йдеться в декларації верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні.

Нагадаємо також, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять в дипломатичні установи Росії на території України, окрім тих, хто має дипломатичні паспорти.