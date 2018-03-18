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Столтенберг: НАТО потрібно збільшити оборонний потенціал через отруєння Скрипаля

18 березня, 2018 - 10:18
Фото Reuters

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО слід збільшити оборонний потенціал і підвищити готовність до активних дій у зв'язку зі зростаючою агресією і непередбачуванісю Росії. Про це пише DW.

Повідомляється, що приводом для такої заяви стало отруєння Скрипаля.

"Росія стає все більш непередбачуваною і все більш агресивною. Ми готові відповісти в будь-який момент, якщо на члена альянсу нападуть. Ми хочемо переконливу політику стримування. Ми не хочемо війни. Наша мета - деескалація", - заявив Столтенберг.

Наголошується, що генсек НАТО очікує від лідерів держав-членів альянсу перегляду своїх попередніх рішень, враховуючи можливе нарощування Росією ядерного потенціалу, вже на наступному саміті.

"За словами Єнса Столтенберга, існує небезпека, що Росія поступово стане рухатися в бік застосування ядерної зброї. Тому НАТО слід покращувати свою підготовленість до оборони", - пише видання.

Столтенберг заявив, що альянс готується до наступної зустрічі у форматі Ради НАТО-Росія, в порядок денний якої може увійти тема гібридної війни.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО занепокоєний повідомленнями офіційного Лондона про застосування на території Великої Британії нервово-паралітичної речовини військового призначення та перебуває у контакті з британським урядом з цього питання.

Джерело: День

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