Турецькі війська взяли сирійський Афрін, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про взяття його армією міста Африн на північному заході Сирії. Про це повідомляє Anadolu.

Зазначено, що станом на 8:30 18 березня частини армії Туреччини й загони сирійської опозиції очистили від терористів місто Африн.

"Над містом Африн майорить уже не порвана і брудна символіка терористів, а прапори, що символізують стабільність і безпеку. Зараз над Африном майорять прапор Туреччини та прапор Сирійської визвольної армії", - повідомив Ердоган.

Він пообіцяв, що Анкара зробить усе можливе для ліквідації наслідків дій терористів на північному заході Сирії і відновлення інфраструктури регіону.

"Ми вживемо заходів щодо забезпечення якнайшвидшого повернення сирійських біженців на батьківщину", - наголосив турецький лідер.

За його словами, сирійські райони біля кордонів Туреччини будуть незабаром очищені від терористів.

"Операція "Оливкова гілка" спрямована не на окупацію Африну, а на знищення терористів. Ми перебуваємо в Африні заради миру", - наголосив Ердоган.

Раніше, 13 березня, турецька армія і союзні сили в Сирії в рамках операції "Оливкова гілка" оточили місто Афрін.

Нагадаємо, 20 січня, в сирійському регіоні Афрін почалася наземна військова операція турецьких військ проти курдів під назвою "Оливкова гілка".

19 лютого стало відомо, що збройні загони сирійських курдів та офіційний Дамаск досягли угоди щодо введення урядових сил в район Афрін для захисту від турецького наступу. За словами радника уряду регіону Бадран Чья Курда, війська президента Башара Асада можуть прийти на допомогу курдським бійцям вже в найближчі два дні, але точні терміни залежать від того, скільки часу піде на необхідні приготування.

"Якщо прихильників Асада вводять в Афрін для боротьби з терористами PYD/PKK (курдські "Сили народної самооборони"/"Робоча партія Курдистану", - "День"), то проблем не буде. Якщо ж вони спробують захистити терористів від учасників операції "Оливкова гілка", то можу чітко заявити: нас ніхто не зупинить", - прокоментував дану інформацію глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

20 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війська, очолювані Туреччиною, почнуть облогу сирійського міста Афрін в найближчі дні.

Також 20 лютого Туреччина попередила сирійські проурядові війська, які заходять у регіон Афрін заради підтримки курдського ополчення, про "серйозні наслідки" та про те, що вони розглядатимуться як законні цілі.

21 лютого повідомлялося, що військові загони, які підтримують президента Сирії Башара Асада, увійшли до курдського анклаву Афрін на півночі країни. Захоплення цього району на півночі Сирії є метою військової операції "Оливкова гілка", яку проводять турецька армія та її союзники у Сирії. Місцева курдська самооборона звернулася до сирійського президента Башара Асада по допомогу, намагаючись відбити турецький наступ.

На початку березня в результаті турецьких авіаударів в північно-західному сирійському регіоні Афрін загинули щонайменше 36 сирійських бійців, які підтримують місцевих курдів.