У Кривому Розі вчинено напад на громадського активіста

17 березня слідчими Криворізького відділу поліції відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого побиття відомого блогера та громадського активіста Сергія Мокрякова. Напад на активіста було здійснено 16 березня близько 19-ї години неподалік від його помешкання. За попередньою інформацією, нападників було мінімум четверо. Зловмисники напали підступно ззаду й нанесли кілька важких ударів по голові твердим предметом, а потім, поваливши на землю, били ногами. Побиття тривало кілька хвилин, після чого зловмисники швидко й організовано втекли. При цьому спроб пограбування та будь-яких погроз з боку нападників не було.

Наразі потерпілий перебуває в лікарні. Діагностовано струс мозку, численні черепно-мозкові травми, забиття, зламаний палець. За інформацією лікарів його життю на даний час нічого не загрожує.

Щодо мотивів скоєного нападу, підтверджених версій поки що немає. За свідченням дружини, конфліктів за місцем роботи і в побуті Сергій не мав. Отже, як основна, розглядається версія, пов’язана з його громадською діяльністю. Сергія Мокрякова добре знають як дошкульного й прискіпливого блогера та непоганого аналітика. Останніми роками проявляв помітну активність як член Об’єднання відповідальних громадян, став одним із фундаторів міської організації партії «Сила Людей». Нещодавно його обрали заступником голови Центральної контрольно-ревізійної комісії – одного з керівних органів партії. Є офіційним помічником депутата Криворізької міськради від «Сили Людей» Світлани Сови.

З приводу нападу на Сергія Мокрякова Світлана Сова зазначила, що ця ситуація точно пов’язана з його громадською і політичною діяльністю.

«Сергій є одним з найпотужніших аналітиків нашої структури, абсолютно безкомпромісним і переконаним бійцем, фахівцем у багатьох напрямках і якісним, системним виконавцем наших спільних рішень. Багато досягнень, які на видноті, зокрема впровадження незалежного і якісного сервісу петицій – передусім його заслуга. А ще більше – не видні поки що серйозному загалу. Але про них знають наші супротивники. Тож пробують діяти звичними їм методами з кам’яного віку, щоб залякати, зупинити і закрити нам рот», – сказала Світлана Сова, коментуючи ситуацію, пов’язану з побиттям її помічника.

До речі, одна з резонансних петицій, розміщена на згаданому незалежному сервісі, яку модерував саме Сергій Мокряков, зібрала нещодавно необхідну кількість голосів і 15 березня розглядалася на депутатській комісії Криворізької міськради, привернувши неабияку увагу громадськості міста. Мова йде про петицію з вимогою щодо збереження поліклініки № 1 на мікрорайоні Всебратське-2, на захист якої стали горою місцеві мешканці. Даний медзаклад, що ось-ось може стати першою жертвою так званої медичної реформи, під прикриттям якої місцеві ділки намагаються прибрати до рук об’єкти комунальної медицини, завдяки петиції опинився в епіцентрі подій і загальної уваги. І те, що якраз наступного дня після публічного розгляду петиції було вчинено напад на Сергія Мокрякова, наводить на певні роздуми. Принаймні ця обставина дозволяє зробити припущення щодо побиття активіста як можливої своєрідної помсти і попередження з боку медичної мафії.

«Я розумів, що буде складно, але не думав, чесно кажучи, що дійде до такого. Звичайно, не можна скидати з рахунків і хуліганство, але я не бачу інших підстав мене бити окрім помсти за те, що говорю, пишу та роблю», – прокоментував цей прикрий інцидент сам потерпілий.

Володимир СТЕЦЮК, журналіст, Кривий Ріг