У Львові націоналісти разом із Нацгвардією блокують консульство Росії: ФОТО

Сьогодні, 18 березня, нацгвардійці заблокували доступ до консульства Російської Федерації у Львові. Вони обгородили територію навколо будівлі турнікетами. Також посилили охорону. Разом із ними охорону несе і поліція. Через погану погоду, сніг та мороз, через певний проміжок часу у тих, хто блокує консульство відбувається ротація.

Також консульство блокують і націоналісти. Так, представники ВО «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус» та інших прийшли о 8 ранку до будівлі. Саме в цей час тут мала б відкритися виборча дільниця. Вони розгорнули свої, а також національні і червоно-чорні прапори. Біля турнікетів розклали намети.

Дехто прийшов із плакатами, на яких були написи: «Виборів путіна тут не буде», «Крим – це Україна!», «Жодного голосу окупантові» тощо. Пізніше багато плакатів почепили на турнікет. Також на нього почепили фотографії із конфліктів в яких Росія брала участь та анексовувала території.

Щоб не змерзнути, націоналісти принесли металеву бочку, в якій палять дрова. Також у наметах можна взяти собі гарячого чаю. За словами націоналістів, вони блокуватимуть консульство до 20.00, в цей час дільницю для голосування мають закрити.

Наразі ситуація біля консульства спокійна. Жодних провокацій не відбулося. Лише націоналісти спалили міні-макет Москви.

Павло Паламарчук, «День», Львів.

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