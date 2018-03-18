У Львові вийде книжка для дітей про еко-відповідальність та інклюзію

Видання має назву «Опікуни для жирафа», готує його до друку «Видавництво Старого Лева», і це історія про те, як допомогти звірятам у звіринці, як тварини потрапляють у вольєри та чому зоозахисники проти їх перебування у цирку. Але не тільки…

Автор книжки (дитяча письменниця, поетеса, літературознавця, українка, що живе у США, Оксана Лущевська) поєднує тему еко-відповідальності та інклюзивності, розповідає історію підтримки у сім’ї та піклування про оточення. Ілюстрації до книжки створила молода дизайнерка, котра навчається в Саванському коледжі мистецтва та дизайну (США), Євгенія Гайдамака.

За сюжетом книжки Лущевської, шестирічна Оля дуже не любить носити оклюдери для очей. Що вона точно полюбляє, то це піклуватися про тваринок. Тож мама шиє Олі кольорові оклюдери у вигляді звірят, а братик Даня надягає їх, як мовиться, за компанію, щоб підтримати сестру. Разом з татом вони вирушають у зоопарк, аби заопікуватися кимось із тамтешніх мешканців. «Опікуни для жирафи», – говорять у «Видавництві Старого Лева», – історія про вміння прислухатися одне до одного, будувати гармонійні стосунки в сім’ї та з навколишнім середовищем». Крім того, розповідь про Олю пояснить маленьким читачам, що таке оклюдери, та навчить їх правильно (позитивно) реагувати на діток із закритим скельцем окулярів. «Остаточно текст склався, коли я зустріла дівчинку, яка носить оклюдери, щоб вилікувати «ліниве» око. Якщо цього не робити, то є загроза, що в дитини буде косити око, – пояснює авторка. – Коли я зустріла дівчинку Марусю – щасливезну усміхнену дитину! – яка носить різноманітні оклюдери, то зрозуміла, що вона і є моїм основним ключиком до тексту, який довго не писався...». Принагідно Оксана Лущевська дуже дякує ілюстраторці Жені Гайдамаці, котра спромоглася погратися цими серйозними темами і зробити майбутню книжку «багатогранною та насиченою кольорами життя».

Львівські видавці розповідають, що «Опікуни для жирафа» – не перша їхня співпраця з Оксаною Лущевською, яка є авторкою понад двадцяти дитячих книжок, з яких у «Видавництві Старого Лева» вийшли «Друзі за листуванням», «Мама по скайпу», «Інший дім», «Задзеркалля» та «З води у воду».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото «Дню» надали у «Видавництві Старого Лева».