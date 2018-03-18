У Молдові через аномальний холод оголосили жовтий рівень небезпеки

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп провів у неділю, 18 березня, екстрене засідання уряду у зв'язку зі складними метеорологічними умовами: в країні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильні снігопади, крижаний дощ, ураганний вітер та різке зниження температури.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час засідання, в якому взяли участь керівники МВС, Національної поліції, Департаменту з надзвичайних ситуацій та інших комунальних служб, глава уряду зажадав ефективної взаємодії для надання своєчасної допомоги громадянам і ліквідації наслідків снігової стихії. Філіп зажадав також від аварійних бригад електророзподільних мереж оперативно реагувати на будь-які сигнали громадян про відключення електроенергії.

За оперативними даними Департаменту з надзвичайних ситуацій, на ліквідацію наслідків аномального холоду і щедрих снігопадів залученні близько 300 екіпажів рятувальників, на автомагістралях країни було розкидано понад дві тисяч тонн реагентів.

Найбільш складною залишається ситуація на окремих ділянках автомобільних доріг на півночі Молдови. Тимчасово закрита поромна переправа Сороки-Ямполь (молдавсько-український кордон).

У зв'язку зі складними метеорологічними умовами власників автотранспортних засобів закликали утриматися від поїздок, а у разі гострої потреби виїзду, обладнати автомобілі зимовою екіпіровкою.